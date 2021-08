Sites et sols pollués : un arrêté et une norme annulés pour défaut de consensus

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Droit de l'environnement Supprimer France Supprimer Sites et sols pollués Supprimer Normalisation Supprimer Certification Supprimer Bureau d'études Supprimer Etudes de sol Supprimer Valider Valider

Le Conseil d’Etat annule la décision d’homologation de la norme NF X 31-620 « Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », ainsi qu’un arrêté du 19 décembre 2018 qui rendait obligatoire une partie des dispositions de ladite norme. L’effet de ces annulations ne prendra toutefois effet qu’au 1er mars 2022.



« Bénéficier d’une écoute plus attentive des pouvoirs publics et de l’Afnor, afin d’élaborer des règles et des textes [...]