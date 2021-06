Siroko+, le nouveau closoir souple d’Edilians

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisan couvreur Supprimer Accessoires de couverture Supprimer France Supprimer Edilians Supprimer Valider Valider

Cet accessoire dédié aux toitures en tuile terre cuite a bénéficié d’améliorations techniques : la ventilation, la résistance et l’adhérence ont été améliorées pour garantir des toitures plus durables.

Edilians a retravaillé son closoir souple Siroko. Rebaptisé Siroko+, il assure la ventilation et contribue à l’étanchéité du faîtage et de l’arêtier. Son corps avec treillis en polypropylène anti-UV offre une grande capacité de ventilation, de 150 à 200 cm²/ml. La bande centrale renforcée garantit une meilleure tenue sur le support et facilite la mise en œuvre. La large bande de butyle coulée dans l’onde est très adhérente sur tout support. Enfin, la bavette en aluminium plissé, au taux de marouflage minimum de 40 %, aux bords repliés moins coupants, cousue sur le corps, renforce la résistance du closoir.

Les cloisoirs Siroko+ sont proposés en trois coloris (rouge, brun, ardoise), en largeurs 210 à 390 mm. Ils sont conditionnés en cartons ou en rouleaux (pour les références 310 mm rouge ou ardoise et 370 mm rouge). Compacts et légers, ces derniers sont faciles à transporter par le couvreur qui, grâce à la notice de pose sur le packaging, accède directement aux informations nécessaires pour la mise en œuvre.

Des promotions pour le lancement

Cette nouveauté s’accompagne d’une opération promotionnelle dans les négoces du 6 avril au 30 juin. Pour l’achat de 6 rouleaux Siroko+, le professionnel reçoit, au moment du paiement, un tee-shirt Edilians et un bulletin pour participer au tirage au sort du 20 juillet 2021. Pour confirmer son inscription, l’artisan doit se rendre sur le site jeusirokoplus-edilians.com, renseigner ses coordonnées et le code unique indiqué sur le bulletin remis par le distributeur.