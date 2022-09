Sinistralité dans la construction : l’AQC dévoile son Flop 10 et lance un site internet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer AQC Supprimer Pathologie des ouvrages Supprimer Pathologie du bâtiment Supprimer Sinistralité Supprimer Désordres Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’Agence qualité construction (AQC) vient de publier l’édition 2022 de son Observatoire de la Qualité de la Construction. Il s’enrichit cette année d’un nouveau site internet, Sycodès, qui recense les données clés des pathologies récurrentes en France depuis 2000, dont le Flop 10 des désordres.

Le rapport Observatoire de la Qualité de la Construction, publié chaque année par l’AQC, s’appuie sur quatre dispositifs d’observation, dont le Sycodés (Système de collecte des désordres). Cette « photographie » des pathologies de la construction neuve en France se base sur les données recueillies lors des expertises de l’assurance Dommages-Ouvrage (DO). Le Flop 10 de ce rapport présente les 10 éléments d'ouvrage les plus sinistrés en termes d’effectif et de coût, dans trois catégories (logements collectifs, maisons individuelles et locaux d’activités), et sur trois périodes (2000-2010, 2010-2020 et 2018-2022).



Pathologies des fenêtres et portes-fenêtres en progression



En logement collectif, en 2022, les sinistres liés aux fenêtres et portes-fenêtres sont, pour la première fois, les plus fréquents. Ils atteignent 9 % des désordres de 2018 à 2022 (7 % en 2010-2020) et se placent désormais devant le revêtement de sol intérieur et la toiture-terrasse non accessible (8 %). Ils sont également en tête et en hausse dans les locaux d’activités (11 %). « Cette forte augmentation s’explique par la réglementation PMR pour les portes-fenêtres donnant sur un balcon, qui peut engendrer des infiltrations par les seuils », note Dominique Amrouche, ingénieur expert chez Polyexpert.



Revêtement de sol intérieur, toujours Flop 1 dans l’individuel



En maison individuelle, le revêtement de sol intérieur demeure le sinistre le plus coûteux et le plus fréquent, mais il diminue depuis trois ans. Pour Catherine Labat, présidente de la Commission OQC, « la prévention et la communication de l’AQC ont pu jouer » notamment grâce au rappel, durant les expertises, de la règle du fractionnement et de l’attention à porter au support pour éviter les retraits. L’étude de l’AQC « Sols carrelés : points de vigilance » a également eu un impact sur la révision du NF DTU 52.1 : l’épaisseur minimale de carreaux est passée de 4 à 7,5 mm, le lot carrelage ne peut commencer qu’après reconnaissance du support avec l’entreprise GO et le maître d’œuvre, etc.



Hausse des coûts en toiture-terrasse



Dans les locaux d’activités, on constate une hausse des coûts de pathologies des toitures-terrasses non accessibles avec isolant. Thierry Gavoille, expert construction chez Saretec, y voit notamment un effet du changement climatique et des épisodes de grêle plus importants : « Ce phénomène provoque des trous et des dommages d’étanchéité. Ne faudrait-il pas une réflexion sur l’épaisseur des membranes d’étanchéité et une évolution des normes en ce domaine ? »



Alerte sur les risques de chute des volets coulissants



Le dispositif Alerte, qui aide à identifier les signaux pouvant être annonciateurs d’un sinistre sériel, alerte sur les volets coulissants, choisis pour leur design et leur aspect pratique, principalement en logement collectif. Les désordres proviennent souvent d’une faiblesse des rails et des pièces de quincaillerie, qui entraîne le décrochage des volets lors d’épisodes de vents non exceptionnels. Ils sont aussi dus à l’altération du bois et à la dislocation des assemblages, qui provoquent la chute des volets.



Sycodès, un site de recensement des pathologies



Le nouveau site internet Sycodès lancé par l’AQC, accessible sur sycodes.qualiteconstruction.com, propose en une seule interface toutes ces données clés des pathologies de la construction et de leurs coûts en France, par région et par période depuis 2000. Ces informations complexes et précises (484 174 dommages collectés depuis 2000) sont données sous forme de graphiques interactifs. Elles sont actualisées quotidiennement, offrant une image précise de l’état de la sinistralité en France à un instant T.