Siniat Box, un espace digital dédié aux artisans

Destiné à accompagner les artisans plaquistes, plâtriers, maçons, peintres, menuisiers, plombiers ou électriciens, le nouvel espace Siniat Box rassemble tous les outils et services Siniat.

Accessible via le site web de la marque (siniat.fr ou artisans.siniat.fr), Siniat Box a été conçu pour aider les artisans au quotidien et pour leur faire gagner du temps sur les chantiers. Il comprend 4 outils :

• Mémoplac, un outil de comparaison et d’aide au choix de plaques techniques Siniat pour la maison individuelle.

• La Sélection Artisans, un document présentant les solutions cloisons, plafonds et isolation pour la construction ou la rénovation.

• Pro calcul, un outil de calcul de la quantité de matériaux nécessaire à la réalisation d’un chantier, téléchargeable en PDF.

• Une carte interactive pour localiser le point de vente partenaire Siniat le plus proche du chantier.

Qui sont complétés par 4 services :

• Des formations en ligne Siniat adaptées par métiers et par besoins.

• Des tutos de mise en œuvre de la chaîne You Tube Siniat France.

• L’Info Artisan, une newsletter mensuelle traitant de sujets pratiques et variés.

• Conseil Pro Siniat, une assistance technique qui apporte des réponses rapides sur la technique et la réglementation, des documentations et justificatifs techniques nécessaires à l’élaboration d’un projet ainsi que des conseils de mise en œuvre.