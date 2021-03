Sineu Graff révèle les visages du mobilier urbain de demain

Deux paysagistes concepteurs de 29 et 30 ans incarneront la démarche d’innovation du fabricant de mobilier urbain Sineu Graff, du 16 au 18 novembre prochains au Salon des maires. Gwendoline Dos Santos et Ken Novellas ont remporté le 1er mars le concours de conception mis en place dans ce but par l’industriel de Kogenheim (Bas-Rhin).