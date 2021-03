Simu Autosun2 BHz, le moteur solaire avec retour d’information

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer France Supprimer Volet roulant Supprimer Valider Valider

Simu lance en ce mois de mars Autosun2 BHz, une nouvelle solution de motorisation solaire pour volets roulant. Connectée, elle intègre la fonction retour d’information.

Déjà présente depuis 15 ans dans le développement de solutions solaires, la société Simu (groupe Somfy) lance à son tour sa nouvelle solution de motorisation solaire connectée Autosun2 BHz pour volets roulant, présentée fin février sur le salon R+T Digital.

Outre les avantages classiques des solutions solaires Simu - sans fil à tirer ; 100% autonome et sans consommation électrique ; adaptée à tous les types de volets roulants (rénovation ou neuf, volet de toit ou de façade) – Autosun2 BHz propose un moteur « plus intelligent », pilotable par télécommande ou Smartphone, avec deux nouveautés :



- Le retour d’information : il permet de connaître en temps réel la position du moteur grâce à Livein2, la solution connectée Simu et donc vérifier à distance si les volets sont bien fermés.



- Son éco-conception : il est labellisé Act for Green, assurant durabilité et réparabilité sur un long terme.



Le kit Autosun2 BHz se compose d’un panneau solaire qui transforme l’énergie solaire en énergie électrique ; d’une batterie qui stocke l’énergie transmise par le panneau solaire, avec ou sans coque aluminium, pour l’intégrer à l’extérieur ou à l’intérieur du caisson ; d’un moteur radio intelligent, avec arrêt sur obstacle et détection du gel, avec 4 modes de réglage des fins de course.

Par ailleurs, cette nouvelle motorisation conserve les principaux avantages de la gamme comme une garantie de 7 ans sur le kit solaire, 45 jours d’autonomie en obscurité totale, la fonction soft start & stop, un panneau solaire esthétique et des batteries faciles à intégrer.

Afin de promouvoir sa nouvelle solution auprès du grand public comme chez les installateurs, SIMU lance un site internet dédié, www.autosun.eu.