Sikkens lance une peinture 2 en 1 alliant impression et finition

Adaptée à tous les supports usuels d’intérieur, murs, plafonds ou boiseries, la peinture Alpha Universal, formule 2 en 1 alkyde en émulsion, assure à la fois l’impression et la finition. Elle ne nécessite pas de primaire préalable et peut s’appliquer mouillé sur mouillé.

Disponible en trois finitions, mat, velours et satin, elle peut être appliquée au pistolet. Sans reprise et à très bon temps ouvert, elle évite les traces de retouche ou de raccord entre deux applications. Elle est recouvrable dans la journée, après 4 heures pour les versions mate et velours, après 6 heures pour le satin. Grâce à sa technologie Anti-flash rusting, elle garantit une phase de séchage sans risque d’apparition de rouille. Enfin, résistante à l’abrasion humide et aux frottements, elle se nettoie à l’eau, n’altère pas la qualité de l’air intérieur et ne produit qu’un faible taux de COV. Elle dispose des labels Excell et IAQ (A+).