Sika : chiffre d’affaires record en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Monde Supprimer Résultats annuels Supprimer Sika Supprimer Valider Valider

Le chimiste de la construction a enregistré une hausse de 17,3 % de ses ventes à 9,24 Md CHF. Un résultat obtenu certes par les nombreuses acquisitions réalisées en 2021 mais surtout par une croissance tous azimuts.

Tout va fort bien pour Sika. Malgré la pandémie de Covid-19 et les problèmes d'approvisionnement en matières premières, ses ventes ont augmenté « de manière significative pour atteindre le chiffre record de 9,24 milliards CHF », soit une croissance de 17,1% en monnaies locales. Dans le détail, « l'effet de change s'est élevé à 0,2 %. L'effet d'acquisition a été de 2,0 % et la croissance organique s'est élevée à 15,1 %. Par rapport à la même période en 2019, le gain organique a été de 11,9 %. »

Croissance à deux chiffres en Europe

Ces résultats sont à mettre au crédit de la performance du fabricant suisse de colles et de mortier sur l’ensemble de ses marchés. Ainsi sur la seule région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), il a enregistré une augmentation de ses ventes (en monnaies locales) de 16,1 % (année précédente : 4,4 %). « Comme en 2020, la croissance des activités de distribution et de réparation a dépassé celle des autres secteurs d'activité. Presque tous les pays de la région ont atteint des taux de croissance à deux chiffres. Les pays du Moyen-Orient, ainsi que l'Europe de l'Est, y compris la Russie, le Royaume-Uni, et les pays d'Afrique ont bénéficié d'un regain de croissance. En général, les achats de solutions de produits Sika via des plateformes de commerce électronique ont connu une augmentation supérieure à la moyenne.»

Huit rachats en 2021

Mais aussi au coup d’accélérateur donné sur les acquisitions. En 2021, le chimiste du bâtiment a racheté huit entreprises dont en novembre 2021 l'allemand MBCC, ex-filiale de BASF, pour une valeur d'entreprise de 5,5 Md CHF. Pour rappel, cette opération, la plus importante de l’histoire du groupe de Baar, doit être finalisée en seconde moitié de cette année 2022. Grâce à ses acquisitions, Sika table sur un chiffre d'affaires à 13 milliards pour 2023.