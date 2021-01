Sika anticipe la réglementation avec la technologie Purform®

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Sika Supprimer Dans les agences Supprimer France Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de la réglementation REACH, une restriction sur le taux de diisocyanate présent dans les produits en polyuréthane sera applicable dès 2023. Avec sa technologie Purform®, Sika anticipe déjà cette nouvelle réglementation.

Anticiper la réglementation. C’est avec cette ambition que Sika a depuis le 4 janvier dernier commercialisée sa nouvelle technologie de polyuréthane, Purform®. La technologie Purform® permet ainsi de répondre d’ores et déjà aux futures réglementations comme la restriction sur le taux de diisocyanate présent dans les produits en polyuréthane, adoptées en août 2020, dans le cadre de la réglementation REACH et applicable dès 2023. Cette restriction, exige que les produits concernés, dont les produits en polyuréthane, présentent une teneur en diisocyanate inférieure à 0,1 % à partir de 2023. Dans le cas contraire, les professionnels utilisant ces substances devront recevoir une formation et obtenir une certification avant de pouvoir les utiliser.



Un séchage plus rapide

Respecter l’environnement sans diminuer la performance des produits, c’est le challenge qu’a relevé Sika explique Fanny Compte, chef de marché marketing : « le produit conserve tous les avantages du polyuréthane avec en plus une formulation qui ajoute également des performances uniques en matière de rapidité de remise en service, de durabilité et d’impact environnemental. » Pour promouvoir cette technologie, Sika a décidé de l’appliquer, pour débuter, au best-seller de sa gamme de mastic-colle : le Sikaflex® Pro-11 FC. Une nouvelle chaine de production a ainsi été mise en place pour le développement de la technologie Purform ® qui va petit à petit intégrer toute la gamme. Côté merchandising, un box dédié est mis à disposition des distributeurs alors qu’un QR Code est présent sur chaque cartouche. En flashant celui-ci, l’utilisateur est dirigé vers une page dédiée à ce produit. Une campagne d’information est également mise en place sur les différents réseaux sociaux.



Une nouvelle gamme de mastics-colles



En parallèle, Sika lance sa nouvelle gamme de mastics-colles composée de 6 solutions répondant à toutes les spécialités de collage et de jointoiement pour les professionnels. L’objectif étant de proposer une solution adaptée à chaque application en élargissant la segmentation. Cette nouvelle gamme se compose de solutions multi-usages, d’agencements et de spécialités et est disponible dans les négoces depuis mi-janvier 2021. Pour accompagner le lancement et offrir une belle visibilité, des outils de merchandising spécifiques sont créés. Ils habilleront les différents linéaires et permettront de théâtraliser les produits. En complément, de nombreuses documentations techniques sur les produits et sur la réglementation seront mis à disposition des négoces et des professionnels.