Sika annonce des ventes et un bénéfice records pour 2021

Malgré la pandémie et les soucis d’approvisionnement, le chimiste du bâtiment suisse a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 17,5 % et de son résultat d’exploitation 23,1 %.

L’exercice 2021 de Sika témoigne de la forte activité de la construction depuis deux ans. Malgré la pénurie et la hausse des prix des matières premières, le chimiste du bâtiment suisse a enregistré des ventes et un bénéfice records. Le chiffre d’affaires a bondi de 17,5 % à 9,25 Md CHF (8,9 Md€). Quant au résultat d’exploitation, « grâce aux augmentations de prix et à la gestion rigoureuse des coûts », il s’est envolé de 23,1 % pour atteindre le montant de 1,39 Md CHF (1,34 Md€). Enfin, le bénéfice net a franchi la barre « inédite » de 1,05 Md (en hausse de 27 %).

Les ventes en ligne progressent

Dans le détail, la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a enregistré une augmentation des ventes en monnaies locales de 16,1 % (année précédente : 4,4 %). « Comme en 2020, la croissance des activités de Distribution et de rénovation a dépassé celle des autres secteurs d'activité. Presque tous les pays de la région ont atteint des taux de croissance à deux chiffres. Le Royaume-Uni et les pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe de l'Est ont bénéficié d'un regain de croissance. » En général, les ventes de solutions de produits Sika via les plateformes de commerce électronique ont connu une augmentation supérieure à la moyenne.