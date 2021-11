Sika achète le groupe allemand MBCC

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer Sika Supprimer Monde Supprimer Négoce matériaux Supprimer Valider Valider

Le chimiste du bâtiment suisse se renforce avec l’acquisition pour 5,2 Md€ de l’ancienne division de BASF spécialisée dans les systèmes et additifs pour la construction.

Sika, leader européen de colles pour le bâtiment, mortiers et produits d'étanchéité, qui avait repoussé l’attaque de Saint-Gobain en 2014, se lance la plus grande opération de croissance externe de son histoire. Le groupe suisse vient d’acquérir pour environ 5,2 Md€ le groupe allemand MBCC auprès de la société de capital-investissement Lone Star Funds. L'ancienne branche de chimie de construction du groupe allemand BASF spécialisée dans les systèmes et additifs pour la construction, qui emploie 7500 personnes dans plus de 60 pays, devrait réaliser un chiffre d'affaires de 2,7 Md€ en 2021.

Avec ce rachat, l’industriel suisse espère porter dès 2023 son chiffre d'affaires à 13 Md€ contre 8 Md€ actuellement. « Ensemble, nous renforcerons notre gamme complémentaire de produits et services sur l'ensemble du cycle de vie de la construction », a déclaré le directeur général de Sika, Thomas Hasler, dans un communiqué. La finalisation de l'opération, sujette aux autorisations réglementaires, est attendue pour la deuxième moitié de 2022.