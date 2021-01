Sika a résisté en 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Sika Supprimer Résultats annuels Supprimer Valider Valider

Le chimiste du bâtiment suisse a vu ses ventes progresser de +3,4 % en monnaie locale malgré la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Sika a généré en 2020 une croissance de +3,4% en monnaies locales, pour un chiffre d'affaires de 7,88 Md de CHF (francs suisses). Néanmoins, et selon le rapport financier provisoire publié le 12 janvier 2020, « un effet de change fortement négatif (-6,3 %) a entraîné une baisse de -2,9 % du chiffre d'affaires en francs suisses, à 7,88 Md CHF, qui comprend un effet de change négatif d'environ 500 M CHF. » Malgré des restrictions liées au coronavirus dans la plupart des cent pays où l'entreprise est présente, elle a « été capable d'enregistrer de solides ventes », toujours d’après le communiqué.

« Forte reprise » en France sur le 4e trimestre

Dans le détail, la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a enregistré une augmentation des ventes en monnaie locale de +4,4 % en 2020, en retrait par rapport à l'année précédente (+11,5 %). « Une forte amélioration a commencé à se manifester sur les marchés au quatrième trimestre en particulier. Les pays qui ont bénéficié de la plus forte reprise ont été ceux d'Europe du Sud - Italie, Espagne, Portugal et France - ainsi que les pays d'Europe de l'Est, de Scandinavie, du Moyen-Orient et d'Afrique. Les ventes se sont développées de manière plus stable dans les pays d'Europe centrale comme l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. La croissance au Royaume-Uni continue d'être affectée par la pandémie. »