Signes : lancement de l’aménagement du parc d’activités La Queue de Sartan par Faubourg Promotion

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Signes, Faubourg Promotion va développer un parc d’activités articulé autour de l’industrie automobile.

Après avoir acquis un terrain de 8 ha clos et sécurisé à Signes (Var), Faubourg Promotion compte y aménager un parc d’activités orienté vers l’industrie automobile. Ce programme concerne la création d’un complexe de bâtiments d’activité sur 3 ha, incluant un hôtel offrant un service d’accueil haut de gamme. Les 5 ha de terrain restants seront proposés à l’achat à partir de 1 500 m² afin de permettre de nouvelles constructions tout en participant à l’évolution du site. Les bâtiments d’activité A, B et C seront essentiellement proposés à la location ou à la vente aux TPE et PME. Ils seront disponibles sur une surface de 4 000 m², répartis en douze cellules de 319 m² à 433 m². Pour permettre un meilleur développement des activités, le parc reçoit son propre hôtel trois étoiles. Cet établissement de 2 300 m² accueillera 90 chambres ainsi qu’une zone de restauration.

La réalisation de l’ensemble du parc a été confiée à l’entreprise de conception et construction du groupe IDEC, Sequabat. Les travaux du bâtiment C ont été engagés le 17 mai dernier et doivent être terminés d’ici fin novembre.