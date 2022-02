Sifap rejoint le réseau Solutions Pro Sapa

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Charente-Maritime Supprimer France Supprimer Valider Valider

Sifap, située en Charente-Maritime, est un nouveau partenaire du réseau de préfabricants de menuiseries prêtes à la pose Solutions Pro Sapa. Il a même accueilli l'Assemblée Générale du réseau qui se tient chaque année chez l'un de ses membres.

Sifap a rejoint le réseau Solutions Pro Sapa progressivement en 2021, puis de manière administrative depuis 2022. « L'entreprise a toujours travaillé avec Sapa, elle fabriquait et installait ses solutions, signale Jean-Bernard Prudencio, son dirigeant. Nous avions donc une parfaite connaissance des produits et de leurs qualités, et nous savions surtout qu’ils répondaient aux attentes de nos clients. C’est donc très naturellement que nous nous sommes tournés vers le réseau Solutions Pro Sapa lorsque nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en investissant sur l’activité préfabrication. » Situé à Saint-Sulpice-de-Royan, Sifap emploie 15 personnes, et s’étend sur 2 000 m², dont 150 m² de showroom et 250 m² de bureaux. Pour accroître sa production de menuiseries prêtes à la pose Sapa, l'entreprise va investir 250 000 € sur l'année afin de passer toutes ses machines en numérique et de créer un bureau d’études qui pourra répondre sur-mesure à toutes les demandes : grands châssis à galandage jusqu’à

8 ou 9 m de long, portes lourdes pour le collectif, châssis de désenfumage, etc. Entre 2020 et 2021, le chiffre d’affaires de l'entreprise a progressé de 62 % et elle vise pour 2022 une progression supplémentaire de 20 % par rapport à 2021, en agrandissant notamment sa zone de chalandise.

« Jusqu’alors nous couvrions uniquement une faible partie de la Charente-Maritime, cette année nous souhaitons nous étendre sur tout ce département mais également sur ceux limitrophes comme la Charente, la Gironde, la Dordogne ou encore la Vendée. Le réseau Solutions Pro Sapa permet d’être soutenu. Nous communiquons très régulièrement avec les animateurs et/ou les partenaires. Les plus aguerris prodiguent des conseils aux plus jeunes comme nous. Sapa nous accompagne également sérieusement en nous fournissant une multitude d’outils dont nous pourrions difficilement nous doter seul : logiciel à la pointe de la technologie pour la réalisation rapide de devis, plans et process de fabrication, supports de communication pour rayonner en région, showroom virtuel… », précise le dirigeant qui a enclenché ce partenariat en accueillant tout le réseau à l'occasion de l'Assemblée général de Solutions Pro Sapa.