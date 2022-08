Sibylle Daunis-Opfermann : "Eaux pluviales : il est temps d'agir"

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée PUM Plastiques Supprimer Négoce Supprimer Vie du BTP Supprimer Collectivités locales Supprimer Eaux pluviales Supprimer Agences de l'eau Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Eau potable Supprimer France Supprimer Valider Valider

Directrice générale de Pum, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Sibylle Daunis-Opfermann prend position pour la généralisation du stockage et du réemploi de l'eau de pluie, une ressource essentielle.

Le Gouvernement vient de décider que l’eau potable était une priorité absolue. Objectif : changer nos habitudes et limiter notre consommation. C’est bien sûr une étape incontournable pour faire face au réchauffement climatique (pardon aux climato-sceptiques) et aux vagues de sécheresse qui en découlent. Je m’étonne cependant que l’utilisation de l’eau de pluie ne s’impose pas comme une solution d’évidence sachant que moins de 8 % de l’eau que nous utilisons requiert d’être potable (celle qui est bue ou utilisée en cuisine). Sur les milliards de m3 d’eau qui tombent du ciel, seulement 40 % renflouent les nappes et les cours, les 60 % restants s’évaporent à un moment ou à un autre, avant de réussir à s’infiltrer dans le sol. Une perte sèche, si j’ose dire.

Remplacer jusqu’à 40 % de l’eau potable par l’eau de pluie

[...]