« Si on modernise 1% du parc ancien d'ascenseurs chaque année, le potentiel d’économie est de 7 millions de Kwh », Stéphane Roussel (Otis France)

De la conception de la machine à son utilisation en passant par son installation effectuez-vous une analyse du cycle de vie de l’ascenseur ?

Oui. Nous l’avons mise en œuvre dans le cadre de notre démarche environnementale sur la base de la réglementation en vigueur avec la certification iso 14000 (14040, 14044) pour avoir une déclaration environnementale du produit sur l’ensemble de son cycle de vie.

Nous avons déterminé 6 grandes étapes : le design, la fabrication (dans notre centre de Gien), l’installation, l’utilisation, la modernisation et la fin de vie.

Comment réduit-on le poids carbone de l’ascenseur en conception ?

Rappelons déjà que l’ascenseur est relativement sobre d’un point de vue environnemental. Il représente 4% de l’empreinte carbone sur un chantier neuf. Et une fois installé il représentera de 3 à 5% de la consommation énergétique des parties communes du bâtiment.

En ce qui concerne la conception, il faut savoir que la consommation des ascenseurs d’aujourd’hui tourne autour de 650 KW contre 3400 KW il y a 25 ans. C’est plus de cinq fois moins. Cette performance a été réalisée grâce à des matériaux plus performants pour des produits moins lourds et équipés de solutions à haut-rendement environnemental.

Ainsi, un ascenseur est composé aujourd’hui de 70% à 90% d’acier dont une grande partie de recyclé. Nous utilisons également de l’énergie verte pour sa production. Nous appliquons localement un programme global d’Otis qui vise la neutralité carbone à horizon 2035.

Nous développons, dans notre centre de R&D de Gien, nos solutions éco-efficientes comme par exemple le ReGen (ou ReGen drive) qui vise à récupérer l’énergie liée aux déplacements de la cabine pour la rendre au bâtiment. Par rapport à un ascenseur hydraulique traditionnel l’économie d’énergie est de 75%. Un système qui est par ailleurs installé sur des escalators.

Plus visible, l’éclairage est aujourd’hui un éclairage LED qui multiplie par 10 la durée de vie de l’éclairage et permet 80% d’économies sur l’éclairage cabine.

Et en utilisation ?

Il y a la prédestination qui représente un gain « passager » et un gain énergétique et donc carbone. Pour le gain passager, imaginez que vous êtes dans une tour de bureaux avec une batterie d’ascenseurs pour desservir 20 étages. Dans un système classique, le matin tout le monde va monter dans la première cabine qui arrive et attendre d’arriver à son étage. La prédestination permet d’optimiser les déplacements de la cabine en groupant les passagers en fonction de l’étage qu’ils veulent atteindre. Cela leur permet d’attendre moins longtemps dans l’ascenseur, moins attendre au palier parce que les ascenseurs se pré-positionneront. Et d’un point de vue énergétique, il y a moins de déplacements, moins de redémarrage et surtout, le système va comprendre les variations de trafic et en identifiant les heures creuses et mettre les appareils en veille. Le gain de consommation est estimé à 27%.

