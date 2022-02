« Si l’on veut avoir une juste contribution à la neutralité carbone d’ici à 2050, il faut transformer toute l’industrie », Arnaud Marquis (Tarkett)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Tarkett Supprimer Revêtements de sol souples Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Emissions de GES Supprimer Recyclage Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Le leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives a présenté ce jeudi 3 février sa nouvelle feuille de route Climat 2030. Présentation en détail avec Arnaud Marquis, directeur du développement durable et de l'innovation chez Tarkett.

Quel est l’objet de votre feuille de route Climat 2030 ?

Nous annonçons dans notre feuille de route une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici 2030 sur la totalité de la chaîne de valeur. Nous avons fixé cet objectif avec le support de Carbone 4.

Réduire les émissions ce n’est pas nouveau pour nous : nous les avons déjà réduites de 40% entre 2010 et 2020. Mais aujourd’hui ce n’est plus juste un effort à fournir sur nos usines de production en termes de consommations énergétiques ou de type d’énergie mais un travail sur l’amont - avec nos fournisseurs de matières premières - et sur l’aval – avec nos clients pour la gestion des produits en fin d’usage afin d’éviter leur incinération.

Notre feuille de route est donc un message fort pour nos clients et il est important pour nous d’avoir une validation par un organisme international reconnu ; le Science Based Targets initiative (SBTi) pourra confirmer que nous sommes bien en ligne avec l’objectif de l’accord de Paris : maintenir le réchauffement à +1,5°C.

Pourquoi ne pas attendre que ces objectifs soient effectivement validés par SBTi ?

C’est important parce que nos clients demandent de plus en plus aux fournisseurs de confirmer et de démontrer qu’ils sont en ligne avec l’accord de Paris. Annoncer que nous sommes suivis par SBTi est une manière de démontrer que nous sommes confiants dans l’atteinte de nos objectifs. Ce processus laisse deux ans aux entreprises pour travailler sur la compréhension de leur empreinte carbone et définir leurs objectifs. Or tout ce travail nous l’avons déjà fait. Nous sommes prêts et devrions avoir confirmation de la part du SBTi d’ici la fin de l’année.

Certains de vos produits sont déjà « Cradle to Cradle », c’est-à-dire recyclés et recyclables à 100%. Cette certification ne suffisait pas ?

Nous travaillons effectivement avec la méthodologie Cradle to Cradle® depuis 2010. Elle couvre un certain nombre de domaines qui permettent l’évaluation des matériaux sur la santé humaine et l’environnement, incluant le recyclage. Mais cette certification ne garantit pas que la stratégie de l’entreprise est bien en ligne avec les objectifs de l’accord de Paris. Il est donc nécessaire de compléter tout cela.

Nous insistons sur l’éco-conception parce que les scopes 1 et 2 chez Tarkett ne représentent que 10% de notre empreinte carbone. En revanche environ 75% de notre empreinte carbone vient de nos matières premières et de l’incinération en fin d’usage.

Quand on regarde l’ensemble des scopes, on voit à quel point il est important d’éviter l’incinération en récupérant le produit en fin d’usage pour le réintroduire dans un produit neuf. Il faut mettre l’accent sur l’économie circulaire, sobre en matériaux vierges.

[...]