Showroom Descasystem Jansen : « un lieu d’échanges autour de l’acier »

Descasystem Jansen a ouvert son showroom parisien fin septembre 2020. Alexandre Dupont et Marco Ruggiero, chargés de prescription, respectivement sur les secteurs Nord-Ouest et Nord-Est, ainsi que sur l’Ile-de-France, nous font découvrir les lieux.

Comment est née l’idée de cet espace d’exposition ?

Marco Ruggiero : L’initiative est venue de la société suisse Jansen. Ce spécialiste des profilés en acier, dont Descasystem est le distributeur exclusif en France, cherchait un lieu pour accueillir sa clientèle de prescripteurs et leur présenter ses produits. Pour bâtir le projet et proposer une offre complète, nous nous sommes associés avec trois partenaires aux produits complémentaires : Sevax, filiale de Saint-Gobain, spécialisée dans les fermetures ; Pyroguard, un des principaux acteurs du vitrage coupe-feu ; Interpon Azko Nobel, pour les pigments de laquage. A nous quatre, nous couvrons l’ensemble des éléments de la menuiserie acier.



Ce lieu n’a pas été choisi au hasard ?

M.R. : Effectivement, cette cours du 2 rue de la Roquette abritait autrefois des ateliers artisanaux du Faubourg Saint-Antoine. Nous sommes également au cœur de l’univers de l’architecture parisienne avec quelques grandes agences à proximité comme Richez ou Wilmotte. C’est aussi un lieu très facile d’accès qui donne sur la place de la Bastille.



Sur une surface relativement réduite, vous arrivez à montrer l’essentiel de votre gamme ?

M.R. : Sur 60 m2, répartis sur deux niveaux, nous arrivons à montrer l’essentiel de nos gammes. Au rez-de-chaussée, des maquettes de nos principales références produits et en sous-sol des produits grandeur nature. Nous avons volontairement créée cette ambiance de “bulle”, avec tous les produits présentés sur fond blanc, pour permettre aux architectes de prendre le temps de réfléchir à leur projet sans être dérangés.





Au rez-de-chaussée du showroom sont présentées des maquettes des différentes gammes de profils Jansen. - © V.C. Close Lightbox

Nous avons notre “Demobus”, un bus de démonstration, qui circule toujours en Province et va de ville en ville. Mais d’une part, l’espace y est limité, même si sa taille est modulable ; d’autre part, nous ne pouvions pas l’utiliser dans Paris, pour des raisons évidentes de circulation et de stationnement. Ce lieu est également destiné à se faire rencontrer différents intervenants de la prescription : les architectes, les économistes, les maîtres d’œuvre et d’ouvrage, les métalliers... et pourquoi pas leurs clients particuliers. Nous voulons que tous ces acteurs trouvent ici un lieu d’échange autour de l’acier, quel que soit la taille du chantier, Nos produits couvrent aussi bien les grands projets, les commandes publiques, le tertiaire, que l’habitat individuel, même si l’acier demande certains moyens.Nous proposons quatre grandes familles de produits : une “série froide” traditionnelle pour les portes de hall d’immeuble, avec des vitrages pare-flamme et des profilés au corps creux ; Janisol, à rupture de pont thermique, constituée d’une coque acier réliée par une couche de polymère certifiée EM 14 024 et Janisol Arte, une gamme extrafine (25 mm), en trois finitions – acier, inox et Corten, une finition d’acier rouillé par oxydation – rappelant l’ambiance atelier d’artistes ; La gamme feu, du pare-flamme au coupe-feu 2R ; les façades, murs rideaux et verrières.

Au sous-sol sont présentées des menuiseries acier grandeur nature - © V.C. Close Lightbox

Nous avons effectivement contribué a des chantiers de prestige à Paris, comme la rénovation de la piscine Molitor, le dôme de la Samaritaine, l’Hôtel des Deux-Girafes et même une péniche-restaurant amarrée près du Pont Alexandre III. En province, nous avons été sollicités pour la réhabilitation du grand garage Citroën de Lyon ou le remplacement des menuiseries du Théâtre de Calais. Mais nous travaillons aussi pour des particuliers. Nos commandes vont d’une menuiserie unique à 2000 d’un coup...C’est aussi le charme de l’acier. C’est qu’il s’adapte à toutes les situations et qu’il permet à l’architecte d’être moins bridé par les contraintes techniques, notamment en matière de dimension. Nous pouvons proposer une menuiserie de 2 x 6 mètres en un seul vantail. La seule limite, c’est le prix.Le showroom est ouvert sur rendez-vous pour des visites individualisées. Il pourra accueillir des événements dès que les conditions sanitaires le permettront