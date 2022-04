ShowPoint, l'application de réalité virtuelle et sonore signée Vaillant

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Vaillant Supprimer France Supprimer Applications BTP Supprimer Valider Valider

Le fabricant propose une application destinée aux installateurs de pompe à chaleur, pour convaincre les clients.

La PAC passe à l'heure virtuelle. Avec ShowPoint, Vaillant offre à ses installateurs partenaires une application qui aidera à emporter l'adhésion de leurs clients pour l'installation d'une pompe à chaleur. ShowPoint inclut des vidéos explicatives sur le fonctionnement des pompes à chaleur, ainsi que des chantiers de référence. Mais surtout, elle comporte deux outils de simulation. Le premier est visuel : le client peut se représenter ce que donnerait une unité intérieure ou extérieure dans son jardin comme dans son cellier. Le second est acoustique : l'application simule le niveau sonore de la PAC en fonctionnement, pour répondre à une des craintes principales du consommateur.

L'appli ShowPoint intègre les gammes de PAC air-eau (AroTherm Plus, AroTherm Split, Arotherm) et géothermiques (FlexoTherm Exclusive et FlexoCompact Exclusive) de Vaillant. Elle est disponible sur Google Play et AppStore.