SGDB France fait la promotion des métiers de la distribution

La filiale du Groupe Saint-Gobain qui regroupe notamment Point.P et Cedeo, lance #MaVieMaDistri. L’objectif : attirer de nouveaux talents.

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), au travers de sa dizaine d’enseignes (Asturienne, Cedeo, Dispano, Point.P, Pum, SFIC…) veut recruter par moins de 4000 personnes d’ici à fin 2022. Pour atteindre cet objectif dans un marché du travail tendu, la filiale de Saint-Gobain a décidé de donner la parole à ses salariés sur le terrain via une série de reportages vidéo baptisée #MaVieMaDistri. Avec un double objectif : « présenter tout le potentiel de carrière dans le Groupe, tout en attirant de nouveaux talents. »

Un vendeur de la Plateforme

L’originalité de l’initiative ? Les reportages ne sont ni réalisés par le service communication du groupe ni par une société extérieure mais par un salarié de SGDB France. C’est Cedrick Daemen, vendeur à la Plateforme du bâtiment, qui a été choisi à l’issue d’un casting interne et d’un vote des 5000 salariés qui va remplir cette mission. Il a carte blanche durant un an pour tourner des vidéos et animer les réseaux sociaux autour de ce projet.

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France fait la promotion des métiers de ses enseignes Close Lightbox

Un influenceur

« Ce format (…) présente l’avantage d’impliquer totalement les collaborateurs, explique Laetitia Sylvestre, responsable marque employeur et communication RH chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Au-delà de la personne que notre influenceur, Cedrick, va rencontrer c’est tout un esprit d’équipe qui est mis en avant, une véritable richesse quant aux métiers que nous proposons et une mise en lumière de toutes les opportunités de développement de carrière qui sont offertes par le Groupe. »

Expériences vécues

Concrètement, chaque mois, Cedrick Daemen, « accompagné de son équipe de production », ira à la rencontre des salariés dans les enseignes. « Il partagera sur ses réseaux sociaux ses belles rencontres, ses anecdotes, ses expériences vécues auprès des femmes et hommes présents au quotidien dans les points de vente de Saint-Gobain. »