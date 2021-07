Sfic accompagne les calorifugeurs sur les CEE

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Artisans Supprimer SFIC Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer France Supprimer Valider Valider

L'enseigne de SGDB France spécialisée en plafonds, plâtre et isolation (PPI) édite un guide sur les Certificats d’économie d’énergie dédiés aux seuls calorifugeurs.

Pour SFIC, l’isolation calorifuge est devenue un relais de croissance important. L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France dédiée au marché plafonds, plâtre et isolation (PPI) compte douze agences spécialisées en isolation calorifuge en France sur un réseau de 36 points de vente. Et elle déploie depuis quelque mois un plan de stock de 3 200 produits. Pour compléter son catalogue tarifé de 160 pages dédié aux calorifugeurs, elle édite un guide dédié aux Certificats d’économie d’énergie (CEE).

Des fiches Bat et Bar

L’ouvrage de 40 pages se découpe en cinq chapitres. Dans le détail, le lecteur retrouve la définition des CEE, les obligations qui y sont liés et les avantages ; des informations sur Renoprim+ Direct, un outil d’accompagnement pour les artisans qui leur permet de gérer les dossiers CEE et percevoir leurs primes tous les mois ; la liste de toutes les fiches techniques Bat et Bar pour réaliser des devis 100 % éligibles aux CEE ; des recommandations produits par applications (isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ; isolation des points singuliers d’un réseau ; isolation des parois planes ou cylindriques industrielles). A noter que chacun des produits est accompagné d’une fiche descriptive, d’un visuel, d’informations concernant ses caractéristiques et performances. En annexe, il y a un exemple de rapport d’audit chantier établi par la COFRAC et les zones climatiques définies par la réglementation thermique RT2012.