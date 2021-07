Setin s’implante à Limoge

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Haute-Vienne Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le distributeur spécialisé en quincaillerie et outillage, membre du groupement LTS, ouvre sa 52e agence à Limoges, en Haute-Vienne.

Le Groupe Setin poursuit le développement de son réseau. Le distributeur spécialisé en quincaillerie et outillage a inauguré fin juin sa 52e agence à l’enseigne Setin à Limoges. Située sur « l’ancienne route de Toulouse à Limoges », elle dispose d’une surface de 1000m² et un showroom produit. Elle propose plusieurs services comme l'affutage, le SAV, un atelier clés, la livraison en J+1, et la possibilité via le siège de fabriquer des grilles d'aération, de la peinture au RAL ou encore des tiroirs sur mesure.

Agence de Setin Limoges



Pour rappel, le Groupe Setin est une société familiale indépendante, membre du groupe LTS et forte aujourd'hui de 52 points de vente sous six enseignes. Dans le détail, le spécialise compte 25 agences Setin, 6 Roimier, 6 Beauceronne, 3 Picarde, 3 Jorlin et 10 LTM.

