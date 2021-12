Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Sète : rénovation du site de la Délégation à la Mer et au Littoral

À Sète (Hérault), la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de l’Hérault a décidé d’engager d’importants travaux de rénovation au sein du site de la délégation à la mer et au littoral. Dès le début de l’année 2022, diverses opérations vont être effectuées après le déménagement des services de la DML au siège de la DDTM à Montpellier (Hérault). La livraison du site rénové est prévue en juillet 2022.

Les travaux seront menés afin d’améliorer la qualité d’accueil des usagers, mais aussi afin de renforcer l’interministérialité et les administrations territoriales de la mer et du littoral. Ils concerneront la rénovation énergétique du bâtiment et sa modernisation, en laissant de côté le chauffage au fioul et en renforçant l’isolation thermique. Notons que le site rénové accueillera aussi les services d’enregistrement des navires issus de la fusion de l’immatriculation et de la francisation de ces derniers.

Dans le cadre des travaux préparatoires, une fermeture temporaire du site de la DML a eu lieu du vendredi 10 au vendredi 17 décembre dernier. Pendant toute la durée des travaux de rénovation, du 20 décembre 2021 au 7 juillet 2022, le site sera également fermé, mais les missions de la DML seront assurées en continuité.

L’opération, d’un montant global de 658 k€, a été entièrement financée par l’État dans le cadre du plan France Relance.