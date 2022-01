Sète : réaménagement des quais Suquet et Lemaresquier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le projet porte sur la piétonnisation des quais. Les travaux viennent de débuter.

Dans le quartier des 4-Ponts à Sète (Hérault), les travaux de réaménagement des quais Suquet et Lemaresquier ont été présentés lors d’une réunion publique organisée début novembre 2021 au centre sportif Maurice-Clavel. Les opérations ont débuté et elles vont durer huit mois. Elles portent sur la piétonnisation des quais. Le trottoir des terrasses fera également l’objet d’un élargissement. Les pavés historiques du bord à quai ainsi que la bande centrale pavée en pierre calcaire seront toutefois conservés. Côté Lemaresquier, le cheminement piétonnier sera repris.

Avec ce réaménagement, la Ville souhaite trouver un juste milieu pour rendre ses quais plus agréables et sécurisés, en laissant des droits d’accès suffisants aux habitants. Notons que cette opération entre dans le cadre des travaux prévus pour reconquérir l’espace public et améliorer le cadre de vie des habitants.

Dans la poursuite de sa stratégie visant à créer un centre-ville piétonnier et dynamique, la commune prévoit également de libérer l’espace occupé par les voitures dans la rue Gabriel-Péri. À terme, celle-ci sera piétonnisée. Elle sera dotée d’espaces végétalisés, d’un kiosque, de jeux pour enfants et de terrasses. L’opération s’inscrit dans le projet de réaménagement de la place Aristide-Briand.