Sète : les travaux de réhabilitation du réseau de transfert des eaux usées se poursuivent

À Sète, le réseau d’assainissement vers la station d’épuration des Eaux blanches est en cours de réhabilitation depuis le 6 septembre 2021.

Installé dans les années 1970 sous la RD2, le réseau d’assainissement de la ville de Sète (Hérault) est actuellement en mauvais état. Par conséquent, des travaux de réhabilitation de la canalisation des eaux usées sont en cours afin d’anticiper tout risque d’effondrement. Le chantier consiste à chemiser la canalisation par une gaine souple polymérisée aux UV. Cette technique permet d’améliorer l’hydraulicité (glissement) ainsi que de corriger les défauts de la structure (casses, fissures ou déboîtements). Elle contribue aussi à la diminution des délais d’intervention afin de réduire les risques de pollution et l’impact à la circulation.

Durant les travaux, du 6 au 17 septembre prochain, la circulation est réduite à une seule voie dans les deux sens de la RD2, notamment entre le pont de la Peyrade et la Pointe Courte. Tous ceux qui souhaitent entrer dans la zone des Eaux blanches doivent emprunter la RD600, côté Frontignan. Enfin, un rond-point provisoire se situe au niveau du parc aquatechnique pour réguler l’entrée et la sortie de la rue de Bruxelles et le retournement vers Balaruc.