Sète : début du chantier du centre commercial dans le quartier de l’Île de Thau

Les travaux de réhabilitation du centre commercial dans le quartier de l’Île de Thau sont en cours.

Lancée en 2019, la rénovation urbaine du quartier de l’Île de Thau se poursuit. Les premières étapes des travaux ont déjà permis la réhabilitation de l’ancienne Passerelle, devenue une maison des jeunes et de la culture, de la médiathèque et du stade Llense, ainsi que la création d’un espace jeunesse. La rénovation des logements et la délocalisation du centre social se poursuivent également.

La réhabilitation du centre commercial de l’Île de Thau entre dans le cadre de la requalification du quartier. Le chantier a commencé récemment par l’installation du matériel pour les terrassements et la réalisation des fondations. L’opération continuera avec la pose de la dalle intérieure et des murs avant de passer à la toiture. Environ 12 mois seront nécessaires pour redonner vie au lieu à travers la création d’une dizaine de commerces.

Rappelons que le cœur commercial de ce quartier sétois avait été bâti à la fin des années 70.