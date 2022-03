Services à l'énergie : Spie plus que jamais leader européen

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Spie Supprimer Résultats annuels Supprimer France Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Le leader européen indépendant des services multi-techniques à l'énergie a bouclé une année 2021 marquée par une acquisition d'envergure aux Pays-Bas, un taux de marge record et un endettement historiquement bas.

Un chiffre d'affaires de 6,97 Mds € en hausse de 4,9% par rapport à 2020, de retour au niveau de 2019 (+0,1%), un taux de marge de plus de 6% et un taux d'endettement au plus bas qui a permis 8 acquisitions "bolt-on" (petites et moyennes): l'année 2021 de Spie a été plus que solide.

Et le leader européen indépendant des services multi-techniques à l'énergie se consolera aisément de son "'échec" dans l'opération de rachat d'Equans - "nous avons choisi d’arrêter le processus car nous n'étions pas convaincus de la pertinence de l’opération et de la création de valeur pour nos actionnaires", a expliqué le PDG de Spie, Gauthier Louette - grâce à l'acquisition de Worksphere, spécialiste néerlandais des services au bâtiment intelligent et durable (plus de 400 M€ de CA) : Spie est en effet devenu le premier acteur des services multi-techniques aux Pays-Bas.

Taxonomie verte

Concentré sur ses trois grands marchés - France, Allemagne et, donc, Pays-Bas - Spie assure disposer de tous les fondamentaux requis pour réaliser "de solides performances" en 2022. Le groupe pourra s'appuyer sur un carnet de commandes record et accélérer son alignement sur la taxonomie européenne. En 2021, la part de la production de Spie pour les activités durables a augmenté, atteignant 42 %. Plus largement, 65 % de sa production apporte, selon le groupe "une contribution positive à l’atténuation du changement climatique".