Sérignan : réaménagement du parking Valessie et de la rue Marie-Curie

Ces deux projets bénéficient d’un fonds de soutien de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM).

La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) (Hérault) a créé un fonds de soutien aux communes. Ce dernier porte sur la période 2020-2026 et s’inscrit dans la continuité des précédentes actions baptisées « Plan de référence », puis du « Fonds de concours aménagement et équipement des communes » (FAEC). Les opérations éligibles concerneront les aménagements d’espaces publics ou paysagers, la restructuration urbaine et la réfection ou la construction d’équipements publics. L’accompagnement financier de la CABM correspond à 50 % des dépenses restant à la charge des communes.

À Sérignan, deux grands projets seront présentés dans le cadre de cet accompagnement. Le premier programme concerne l’aménagement urbain et l’élargissement du parking Valessie. Cette opération vise la qualité environnementale, technique et fonctionnelle. Ainsi, en plus de la végétalisation, elle prévoit une aire de stationnement à proximité des lieux de vie et la création de plus d’espace par la démolition de bâtiments. L’ensemble des travaux relatifs au projet est chiffré à plus de 460 k€.

Le second projet est le réaménagement de la rue Marie-Curie. Il découle de la volonté de la commune de privilégier les circulations douces et les pistes cyclables. Des solutions pour l’intégration des espaces verts ont également été programmées. La réalisation du chantier concernera, en outre, l’enfouissement des réseaux. Enfin, la réfection complète de la voirie est aussi prévue. Le projet représente un coût total de plus de 690 k€.