SergeFerrari Group pérennise son actionnariat familial et organise sa transition managériale

Le groupe SergeFerrari poursuit sa transmission générationnelle et compte faire évoluer sa gouvernance dès 2022.

Dans le cadre d’un projet de transmission familiale, Sébastien Ferrari et Romain Ferrari ont transmis, par voie de donation, 45 % des actions qu’ils détiennent au capital de la société Ferrari Participations aux descendants directs de Sébastien Ferrari. A l’issue de ces opérations, Sébastien Ferrari et Romain Ferrari ont conservé le contrôle des assemblées ordinaires de la société Ferrari Participation. Il a été décidé d’intégrer au concert actuel constitué de Sébastien Ferrari, Romain Ferrari, et des sociétés Ferrari Participations, Serge Ferrari Industries et One Team Investments, les quatre enfants de Sébastien Ferrari bénéficiaires de la transmission familiale ainsi que la société FFH dont ils sont actionnaires.

Evolution de la gouvernance en 2022

Sous l’impulsion de son Président-directeur général, Sébastien Ferrari, SergeFerrari Group annonce son intention d’évoluer d’une gouvernance unitaire à Conseil d’administration vers une société à Directoire et Conseil de surveillance.

Une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sera tenue le 25 janvier 2022, à 9h00, au siège social de la Société durant laquelle les résolutions seront soumises au vote des actionnaires. Il sera en outre proposé la nomination au sein du Conseil de surveillance, de Joelle Barreto. A l’issue de cette Assemblée Générale, sous réserve de l’approbation des résolutions soumises au vote des actionnaires, il sera proposé au Conseil de surveillance de nommer Sébastien Baril aux fonctions de Président du Directoire et Philippe Brun aux fonctions de Membre du Directoire.

Garantir la stabilité et la pérennité

Le Conseil d’administration de SergeFerrari Group s’est déclaré favorable à un mode de gouvernance à Conseil de Surveillance et à Directoire dissociée à compter de 2022, un modèle qui a fait ses preuves dans de nombreux groupes familiaux internationaux. Sebastien Ferrari, Président-directeur général de SergeFerrari Group et Romain Ferrari, Directeur général délégué de SergeFerrari Group, commentent : « Cette évolution de gouvernance est le fruit d’une réflexion de longue date et nous avons souhaité la préparer progressivement pour garantir la stabilité et la pérennité de la croissance du groupe. Sébastien Baril et Philippe Brun ont démontré ces dernières années leur attachement à nos valeurs, leur leadership ainsi que leur capacité à transformer notre modèle pour répondre aux problématiques variées de notre secteur d’activité. Nous sommes convaincus que grâce à leur solide expertise et leur expérience, ils sauront relever nos défis futurs. »