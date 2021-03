Serge Ferrari veut contribuer à construire mieux, avec moins

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Protections solaires Supprimer France Supprimer Valider Valider

En cours de réorganisation après plusieurs rachats en Europe et en Asie, le groupe Serge Ferrari, un des leaders mondiaux des toiles composites pour des applications d’architectures légères et d’aménagements extérieurs, redéfinit sa mission pour « Contribuer

à construire mieux, avec moins, maintenant. »

Au-delà de la crise sanitaire au début de laquelle il s’est distingué par la mise sur le marché d’un traitement virucide de ses toiles à base de particules d'argent, 2020 a été une année marquante pour le groupe Serge Ferrari dans son développement économique. Les rachats récents de l’Italien Plastitex (fabrication de matériaux composites destinés au mobilier indoor et outdoor) il y a deux ans, de l’Allemand Verseidag-Indutex (leader mondial du marché des membranes verre PTFE) et à une prise de participation de 55 % du capital de la société taïwanaise F.I.T (concepteur, fabricant et distributeur de matériaux incombustibles de haute technologie) l’an dernier entraînent une réorganisation à différents niveaux.

Au début de la pandémier, Serge Ferrari a lancé sur le marché un traitement virucide de ses membranes. - © Walter Babic / Serge Ferrari Close Lightbox

Une nouvelle raison d’être

Depuis le début de 2021, les équipes commerciales ont été redistribuées en trois zones : Europe du Nord, Europe du

Sud-Amérique et Asie Pacifique-Moyen-Orient-Afrique. Au niveau industriel, sa direction annonce que « l’optimisation industrielle a été lancée : la répartition des différentes gammes de solutions et la rationalisation de l’utilisation des différents sites de production est en cours, afin d’améliorer l’efficacité industrielle ». Son P-dg, Sébastien Ferrari, affirme que le groupe est cette année « entièrement concentré sur l’amélioration de l’efficacité de ses performances industrielles et commerciales sur toutes les zones géographiques grâce à la mise en œuvre de son plan de synergies ».

L'entreprise veut favoriser l’utilisation de matériaux plus légers et plus durables - © © Serge Ferrari Close Lightbox

Pour accompagner l’intégration des équipes des sociétés récemment acquises et son développement à l’international, il a choisi de redéfinir sa mission, avec pour raison d’être : Act now to build a better tomorrow, Contribuer à construire mieux, avec moins, maintenant. L’objectif est clair pour un groupe déjà fortement engagé sur les enjeux environnementaux, notamment sur le recyclage des toiles usagées. Mais le défi est de mettre les actes en accord avec les mots. Il s’agit pour l’entreprise de « pouvoir offrir, demain, le même niveau de performance en mobilisant moins de ressources naturelles, dans le cadre d’une économie de la construction plus légère et plus durable » en faisant émerger des solutions alternatives de construction et d’aménagement, performantes, saines et vertueuses.

Les trois axes d’une nouvelle mission

Les équipes R&D poursuivent leur mobilisation pour mettre au point de nouveaux matériaux fonctionnels, esthétiques et durables, développer des solutions d’architectures légères, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives.

La direction du groupe explique ainsi que sa nouvelle mission est articulée autour de trois piliers :



- Construire mieux et accompagner l'évolution des modes de vie

en joignant l’utile, avec des solutions plus fonctionnelles, plus sûres et plus durables, et le bien-être avec des solutions plus attentives au confort, au design et à la qualité de vie ;



- Construire avec moins en favorisant l’utilisation de matériaux plus légers et plus durables, pour répondre concrètement aux défis climatiques et environnementaux, dans une économie plus sobre en ressources naturelles ;



- Le faire maintenant et prendre dès aujourd’hui toutes ses responsabilités en développant des toiles composites innovantes pour imaginer des applications à la hauteur de l’urgence des enjeux écologiques.



Restée indépendante, la société familiale rhônalpine s’est donné les moyens financiers d’investir dans son avenir. Grâce à son savoir-faire technologique et sa dimension humaine, elle aborde une nouvelle étape pour intégrer à toutes les transformations.