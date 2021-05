Serge Ferrari, un nouveau corner pour son offre solaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Réseaux Supprimer Protection sociale Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe Serge Ferrari a imaginé un nouveau corner modulable pour valoriser son offre protection solaire dans les showrooms de ses partenaires.

Le groupe Serge Ferrari propose un nouveau corner modulable, baptisé “Texlab”, pour promouvoir ses trois univers produits à destination des showrooms et boutiques de ses partenaires. Imaginé comme un espace flexible, ce corner s’adapter en fonction de la place et de l’univers de la marque valorisé chez le partenaire : stores intérieurs/extérieurs et univers de la terrasse.

Une approche ludique du parcours client

Le concept a été très réfléchi et longuement travaillé pour proposer un parcours client didactique et ludique grâce à divers modules où le visiteur devient acteur de sa propre visite. Une véritable “matériauthèque” présente toute la palette – matières et couleurs – de la gamme Soltis, best-seller de l’univers protection solaire de Serge Ferrari.

La gamme Soltis, produit phare de Serge Ferrari, est largement présenté dans la “matériauthèque”. - © Serge Ferrari Close Lightbox

Ainsi, les clients et visiteurs des showrooms peuvent tester les échantillons sur une table d’expérience ou découvrir l’écosystème digital de la marque (configurateur de pergola, showroom virtuel) au moyen d’un écran interactif et tactile.



Une conception éco-responsable

Le Texlab Serge Ferrari a été réalisé dans le cadre d’une démarche

éco-responsable, en circuit court et avec un maximum de matériaux recyclés. Le corner est fabriqué à Francheville (69), près de Lyon. Les matériaux utilisés sont d'origine naturelle (bois et dérivés de bois) issus de forêts gérées durablement. La structure non visible du mobilier est composée de chutes de récupération, ce qui contribue à diminuer l’empreinte environnementale tout en favorisant le réemploi de matériaux existants.