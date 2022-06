Serge Ferrari s'organise pour réaliser ses ambitions en matière de RSE

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Industrie Supprimer Transition écologique Supprimer Valider Valider

Le fabricant de toiles s’est réorganisé pour mettre la RSE au centre de ses processus décisionnels et atteindre ses objectifs sociaux et environnementaux.

Serge Ferrari, fabricant de toiles destinées à la protection solaire, à l’architecture tendue, aux mobiliers et aux structures modulaires, a fait un point vendredi 10 juin sur sa démarche sociale et environnementale.

Un projet RSE, pensé « comme un « tamis » décisionnel quotidien », ainsi que l'a défini Sébastien Baril, président du directoire, pour lequel le groupe a mis en place, en 2022, une nouvelle gouvernance opérationnelle.

Celle-ci se matérialise par exemple par l'installation d'un comité RSE, appelé à jauger les projets de l’entreprise à l'aune des trois piliers sur lesquels Serge Ferrari a décidé de développer sa politique RSE : l’humain, l’environnement et l’innovation durable.

Sur le même sujet SergeFerrari Group pérennise son actionnariat familial et organise sa transition managériale

Des objectifs quantifiables

« Derrière chacun de ces piliers, nous avons des engagements structurés, mesurables et quantifiables », précise Fanny Allarousse, manageur RSE.

Serge Ferrari veut ainsi appliquer une politique « +=0 », qui consiste à avoir une croissance d’ici 2030 à "zéro impact" environnemental ou humain.

Cela se traduit par trois éléments de mesures : 0 heure de travail pénible ou non qualifié supplémentaire ; 0 unité d’énergie non renouvelable en plus, soit 30, 322 millions de Kwh en moins par rapport à la croissance estimée du groupe ; et 0 matière vierge non agrosourcée en plus, soit une réduction de 13 000 t.

Pour cela, l’entreprise compte s’appuyer en partie sur son projet Loop, qui développe des toiles à base de produits 100 % recyclés.

Il s'agit du troisième pilier, l'innovation durable, dont font partie l'écoconception et la valorisation des déchets.

Si l’organisation est en place, il reste à Serge Ferrari à appliquer ses ambitions RSE. Tous les ans, un rapport sera diffusé en interne comme en externe, afin de rendre transparentes les évolutions environnementales et sociales du groupe.

Sur le même sujet Serge Ferrari veut contribuer à construire mieux, avec moins