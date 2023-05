Blocs béton sans ciment : CarbiCrete et Point.P s'allient

L'accord de coopération jette les fondations de la production et de l’homologation de blocs béton sans ciment en séquestrant du dioxyde de carbone, fabriqués avec la technologie CarbiCrete, sur un site pilote de Point.P en France. Point. P et ses partenaires ont de quoi innover et ne s'en privent pas, avec en arrière-plan l'ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

Sous-produits industriels

Sur le plan technique, le processus de CarbiCrete remplace le ciment dans le béton par des sous-produits industriels, évitant ainsi les émissions de gaz à effet de serre associées à la production de ciment. Les produits sont ensuite durcis avec du dioxyde de carbone, qui est séquestré de façon permanente dans le béton. Pour compléter, il est indiqué sur le site que pour produire un béton à base de ciment, il faut dans un premier temps mélanger le ciment avec les granulats et l’eau. Chez CarbiCrete, le ciment est remplacé par des scories d’acier qui sont mélangées aux autres matériaux à l’aide d’un équipement standard. Le mélange est ensuite versé dans une machine qui fabrique les blocs conventionnels où sont formés les blocs de construction. Pour que le béton durcisse, il doit être placé dans une chambre d’absorption spéciale dans laquelle est injecté du CO2. En 24 heures, le béton a atteint sa pleine résistance. Pour chaque tonne de béton produite par ce procédé, 150 kg de CO2 sont réduits/éliminés.

Partenariat

« Je suis extrêmement satisfait de l'évolution de ce partenariat, a déclaré Chris Stern dans le communiqué. En 2022, Saint-Gobain a participé à notre tour de financement de série A, et notre nouvelle collaboration aujourd'hui est un vote de confiance qui démontre l'enthousiasme continu de l'entreprise pour notre solution de décarbonisation ». En avril 2022, CarbiCrete a annoncé que Saint-Gobain, basé en France, et Aera VC, basé à Singapour, ont rejoint sa table ronde de financement Série A. Dirigée par FS Investors, la base d’investisseurs diversifiés de la ronde comprend Arc Energy Fund 9, Fonds de Solidarité FTQ, Something Good Ventures, New Climate Ventures, Fondaction, Fonds économie circulaire, MacKinnon, Bennett & Co. (MKB) et Innovobot.

« Cette coopération s'inscrit dans la stratégie de Point.P de décarboner son offre et d’accélérer la circularité dans la construction. Point.P, en tant que membre du Groupe Saint-Gobain, s'engage à maximiser son impact positif avec des solutions qui contribuent à une économie à faible émission de carbone, en ligne avec l'ambition du Groupe d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 », déclare Nicolas Godet, directeur général de Point.P. La technologie de CarbiCrete est actuellement déployée dans son installation pilote située dans l'usine de préfabrication du fabricant d'aménagements paysagers Patio Drummond’s à Drummondville, au Québec.