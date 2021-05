Septembre 2023 : livraison de la nouvelle école du quartier Rouget-de-Lisle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

La commune de Poissy étoffe ses infrastructures scolaires avec la construction d’une école dans le quartier Rouget-de-Lisle.

Les premières esquisses de la nouvelle école du quartier Rouget-de-Lisle, à Poissy (Yvelines), ont été présentées lors du conseil municipal du 12 avril 2021. L’infrastructure, située entre le boulevard Robespierre et le futur boulevard prolongé de l’Europe, sera livrée en septembre 2023. Le montant de l’ouvrage, conçu par le cabinet Marjan Hessamfar & Joe Vérons architectes associés (Bordeaux et Paris), s’élève à 15,6 M€, financé à hauteur de 11 M€ par Citallios, une entreprise spécialisée dans les opérations d’aménagement, de renouvellement urbain et de construction.

La future école, en R+1, couvrira une surface utile de 3 000 m², sur un terrain triangulaire de 7 000 m². Elle proposera huit classes de maternelle et huit classes élémentaires (avec 69 personnels sur place). Les salles de classe seront aménagées dans la partie qui longera la sente de la Paix, où se fera l’entrée des élèves. Le complexe sera en outre doté d’une cantine d’une capacité de 192 élèves en élémentaire et 172 en maternelle, et de préaux. Deux cours de récréation d’une surface totale de 1 000 m² et un parking souterrain viendront s’ajouter à ce projet.