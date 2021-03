Sepalumic : un mini-site Internet pour I-process

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer SEPALUMIC Supprimer France Supprimer Valider Valider

Sepalumic, gammiste en menuiseries aluminium, lance un mini-site Internet pour accompagner et promouvoir son service I-process et ses nouveautés produits à venir.

Sepalumic, gammiste en menuiseries aluminium, accompagne depuis

2004 ses clients souhaitant la mise en place d'un process de production industriel avec son outil numérique I-process. Fort de ce recul et de cette expérience, ce service évolue et se renforce depuis le début de l’année 2021. Il présente, en particulier, une nouvelle offre de produits toujours plus en adéquation avec le mode de production industrielle

et des services supplémentaires tant logistiques qu’humains – avec une équipe d’experts et d’interlocuteurs dédiés : commerciaux, techniciens, bureau d’études, marketing, logiciel métier, etc. – pour accompagner industriels et fabricants de menuiseries vers la mise en place d’un atelier

de production 4.0.



Une nouveau coulissant à venir

À l'occasion de la sortie de cette nouvelle version enrichie de I-Process

et pour asseoir cette évolution marquante, Sepalumic propose un mini-site dédié – Innovation.sepalumic.com – qui aura également pour rôle de promouvoir les actualités et nouveautés produits de Sepalumic,

« notamment son nouveau coulissant inédit sur le marché prévu

pour 2021 », annonce le gammiste.

Disponible sur PC, tablette et Smartphone, ce mini-site – une extension

du site officiel de Sepalumic – sera mis en ligne de manière temporaire,

le temps de la campagne de promotion du service et du nouveau coulissant à venir. Enfin, cet outil vient concrétiser le virage digital entrepris par le gammiste et propose, dans ce contexte de crise sanitaire où les échanges se font à distance, un moyen de communication auprès de ses clients plus moderne et accessible partout, tout le temps.