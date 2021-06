Sepalumic s’installe sur l’ile de Saint-Martin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Aluminium Supprimer Monde Supprimer Entreprises Export Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste des menuiseries aluminium Sepalumic annonce le jeudi 17 juin 2021 l’ouverture d’un nouveau dépôt outremer sur l’ile de Saint-Martin, nouveau signe de son ouverture à l’international.

Déjà présent aux Antilles et dans l'océan Indien, avec ses dépôt en Guadeloupe et à la Réunion, Sepalumic s’appuie sur son service International pour poursuivre son expansion. En effet, la société ouvre un nouveau dépôt sur l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes, qui présente la particularité d’être territoire français d’outremer pour sa partie Nord et étant autonome du royaume des Pays-Bas pour sa partie Sud. Avec une surface de stockage de 750m² et une capacité d’accueil de 72 tonnes d’aluminium, le nouveau dépôt de Sepalumic Saint-Martin est officiellement prêt à accueillir ses clients.

Pour un fonctionnement collaboratif et une offre adaptée auxx besoins spécifiques des clients locaux, le dépôt de Sepalumic Saint-Martin est géré en collaboration avec son partenaire indépendant présent sur place. Ce dernier pilote la gestion du dépôt et son approvisionnement. « Comme depuis plus de 50 ans, les besoins des clients restent notre priorité absolue », explique Chris Ward, le responsable de l'équipe Sepalumic International. « Ils sont la ligne directrice de tout ce que nous planifions, décidons et faisons. Les produits que nous entreposons à Saint-Martin correspondent donc aux demandes les plus fréquentes et respectent les normes paracycloniques. »



Des délais de livraisons chantiers réduits

L’offre tenue en stock sur place proposera des profilés aluminium pour réaliser du coulissant, de la frappe, de la porte, du brise-soleil, de la jalousie, et du volet roulant. Les avantages de ce nouveau dépôt présent sur l’île de Saint-Martin sont la proximité et internationalisation ; une plus grande réactivité dans la livraison ; une limitation des coûts ; une simplification du transport.

Le stock disponible est suffisamment important pour répondre avec rapidité aux demandes des clients de cette zone géographique. « C’est un avantage concurrentiel pour les installateurs sur place qui pourront ainsi réduire leurs délais de livraison de chantier. Nous avons acheminé un quantitatif important de profilés aluminium pour assurer la disponibilité des produits dès l’ouverture du dépôt », complète Chris Ward.



Un poste avancé vers les États-Unis

L’objectif de Sepalumic, entreprise familiale qui affiche aujourd’hui une présence sur tous les continents, est de renforcer ses activités dans les îles anglophones des Caraïbes, Porto Rico, les îles Caïmans et les États-Unis. « Notre dimension internationale ne nous fait pas oublier l’importance de la proximité. Alors que de nombreux concurrents disposent d’un site central, nous en avons dix dans le monde. Cette stratégie nous offre plus de flexibilité et les clients ont la possibilité de voir les produits avant de les transporter chez eux » conclut le responsable de l'équipe internationale.