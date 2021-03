Senlis : la restauration des orgues de Notre-Dame progresse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Patrimoine Supprimer Valider Valider

Dans l’Oise, les travaux sur les grandes orgues de la cathédrale de Senlis se poursuivent.

La cathédrale Notre-Dame de Senlis (Oise), construite à partir de 1151, est l’un des premiers monuments gothiques de la France. Constituant un élément symbolique du paysage de Senlis, cet édifice fait l’objet de plusieurs campagnes de modification et de restauration depuis 1240. Seules les grandes orgues n’ont pas connu d’intervention majeure après leur reconstruction en 1875.

En 2019, la Ville a décidé d’y apporter un nouveau souffle grâce à un projet de restauration complète. L’instrument a été démonté cette même année pour permettre la réparation et l’accordage de ses 6 000 tuyaux. Ces opérations ont été effectuées au sein de l’atelier Laurent Plet, à Troyes (Aube). La dernière étape de la restauration était prévue en septembre 2020, mais elle a été perturbée par la crise sanitaire.

Les travaux vont reprendre ce printemps 2021. Ils consisteront à consolider le buffet d’orgue et la structure de l’instrument. Le montage des différents éléments mécaniques et des tuyaux sera engagé pendant l’été. Enfin, les différents ajustements et les calages nécessaires au niveau de l’harmonisation de l’instrument seront effectués durant l’automne et l’hiver.