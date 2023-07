Sénateurs et députés s'entendent en CMP sur la proposition de loi relative au zéro artificialisation nette

À l’issue de près de cinq heures de débats, les sénateurs et les députés réunis au sein de la Commission mixte paritaire (CMP) chargée de trouver un compromis sur la proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols sont parvenus à un accord "acceptable pour le Sénat", selon la sénatrice Valérie Létard. Le texte de compromis attribue une enveloppe de 12 500 hectares au total pour les grands projets nationaux comptés à part, maintient une garantie rurale d’un hectare et rallonge les délais de modification des Sraddet de 9 mois et des PLU et Scot de 6 mois.