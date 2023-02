Séminaire thématique Japarchi 2023 : la photographie d’architecture

La photographie d’architecture - kenchiku shashin 建築写真 - sujet vaste et protéiforme, est envisagée différemment par les architectes, les urbanistes, les promoteurs, les photographes amateurs, professionnels, etc. Cette confrontation des acceptions et des utilisations est féconde. Alors que la photographie d’architecture est largement publiée depuis le XIXe siècle, il n’existe aujourd’hui aucune étude approfondie qui en permette une compréhension globale.

En France, là où la première photographie permanente fut prise (Niepce, Point de vue du Gras, 1827), l’architecture fut le premier sujet photographique grâce à la qualité d’immobilité du bâtiment qui correspondait au long temps de pause nécessaire alors.

L’ouverture au monde du Japon (1854) voit l'importation simultanée de la technique photographique et de l’acception occidentale de l’architecture. Appropriée par les Japonais dès son arrivée sur le territoire, la photographie fut rapidement considérée comme un médium moderne adapté à la représentation de la nouvelle architecture. La photographie apparut également comme un outil pratique pour renseigner les élites tokyoïtes sur l’évolution des constructions ou les dégâts causés par les catastrophes naturelles et les rébellions dans les territoires éloignés, ou encore pour documenter les trésors du patrimoine disséminés à travers le pays.

Elle était également un outil prisé par les entreprises pour se renseigner sur l’avancée de leurs projets et pour les mettre en valeur une fois ceux-ci achevés. Puis, au XXe siècle, la photographie fit son entrée dans le royaume des arts : des représentations symboliques, imaginées, ou encore utopiques s’ajoutèrent alors aux représentations documentaires du construit.

Les intervenants à la séance du 18 février 2023 du séminaire en ligne, de 9h30 à 12h (heure de Paris) :

Véronique Brindeau (Inalco), diplômée du Conservatoire national supérieur de Paris, titulaire d'un master de japonais à l’Inalco où elle enseigne l’histoire de la musique et des arts de la scène;

Jean-Sébastien Cluzel (Sorbonne université), archéologue et architecte, spécialiste de l’histoire de l’architecture du Japon, il enseigne l’histoire de l’art et l’archéologie de l’Extrême-Orient à la Faculté des lettres de Sorbonne université;

Cécile Laly (université de Kyoto Seika), spécialiste de l'histoire de la photographie japonaise.

Renseignements et inscriptions sur le site de Japarchi

Programme complet de la séance du 18 février 2023 (PDF de 4 pages)

Programme complet du séminaire Japarchi 2023 (PDF de 4 pages)