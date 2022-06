Séminaire d’architecture 2022 à Pesmes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer www.lemoniteur.fr/pesmes Supprimer Haute-Saône Supprimer Valider Valider

Du 18 au 30 juillet 2022, le village de Haute-Saône accueillera, sous l’égide de l’association Avenir Radieux, son traditionnel séminaire d’été…

Encadré par Stefano Moor, Bernard Quirot et Emilien Robin ; le séminaire accueillera notamment cette année une conférence d’Émeline Curien sur «Pesmes, Art de construire et engagement territorial» éponyme de l’ouvrage à paraître en juillet aux éditions Building Books ; une exposition du photographe Luc Boegly «Pesmes, Photographies de Luc Boegly» ; une intervention de Raphaël Gabrion sur «L’architecture et la capture du paysage» ainsi que de Françoise Fromonot «Miesentropie : les aventures de la maison Farnsworth».

Sans oublier une séance de cinéma en plein air avec «Jour de fête» de Jacques Tati, une discussion autour des projets du séminaire avec les architectes invités, une restitution publique du travail du séminaire en présence des élus, habitants et architectes. Avec un concert de jazz et une fête de clôture pour conclure...

Renseignements, programme et inscription.