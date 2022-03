Semin se structure

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer SEMIN Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour accompagner son rapide développement, le spécialiste lorrain des colles et enduits se dote de deux nouveaux postes de direction.

Semin se porte très bien. Le spécialiste des colles et enduits affiche une progression de près de 21 % de ses ventes en 2021 à 215 M€ après avoir enregistré un chiffre d’affaires de 170 M€ en fin d’année 2020. C’est dans ce contexte positif que la société vient d’annoncer une nouvelle organisation avec la création de deux nouvelles directions : celle des ressources humaines et de la transformation et la celle du marketing et commerce France. Philippe Semin, président de la société familiale, précise qu’« avec cette nouvelle organisation, nous pouvons ainsi nous concentrer sur la stratégie de développement du groupe en France et à l’international, par notamment de nouvelles gammes innovantes et éco-responsables. » Cette structuration s’est accompagnée de deux recrutements.

Une ancienne de Stellantis

Valérie Roch, directrice des ressources humaines et de la transformation de Semin Close Lightbox

L’ETI a engagé Valérie Roch au poste de directrice des ressources humaines et de la transformation. Arrivée en janvier de cette année, elle est charge des ressources humaines, de l’informatique, de l’hygiène sécurité environnement, de la communication interne et de la qualité process. D’après le communiqué, « elle apporte à Semin une expérience d’une vingtaine d’années au sein d’un grand groupe automobile, Stellantis (ex Groupe PSA) sur des fonctions communication et ressources humaines, ayant été notamment DRH d’un pôle industriel, et responsable de l’innovation RH pour le groupe. »

Emmanuel Boutet, direction marketing Groupe et commerce France de Semin - © © HIKOFOTO Close Lightbox

Pour aller plus vite

Pour la direction marketing Groupe et commerce France, Semin a embauché Emmanuel Boutet. Ce diplômé de l’ESTP (Ecole Spéciale des Travaux publics, bâtiment et de l’industrie) et de HEC, a occupé précédemment différents postes au sein des directions financières et directions commerciales pendant plus de 15 années dans des grands groupes internationaux, comme Honeywell. Pour Caroline Semin, directrice générale de l’entreprise lorraine, « l’apport de compétences extérieures, de grandes entreprises, était nécessaire sur ces missions pour aller plus vite, plus loin dans cette phase de transformation d’ETI grandissante. » Pour rappel, Semin compte 850 salariés répartis sur huit sites en France et quatre en Europe.