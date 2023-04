Semin s'ouvre pour grandir

Pour accompagner son plan de croissance, Semin a choisi le fonds d'entrepreneurs GEI, Bpifrance Investissement et BNP Paribas Développement en tant que partenaires financiers. La famille Semin reste toutefois très largement majoritaire dans l'entreprise. Cette opération devrait permettre à Semin de poursuivre sa stratégie de croissance axée sur la RSE et d'accélérer son déploiement en France et à l'étranger, détaille le communiqué d'annonce. Ce dernier fait état d'une volonté de croissance externe dans l'isolation biosourcée, en ligne avec le lancement récent de la gamme 99., des enduits contenant plus de 99 % de matières premières biosourcées.