Semin lance le premier trophée dédié aux femmes du bâtiment

De plus en plus de femmes travaillent dans le secteur du bâtiment et exercent des métiers autrefois réservés aux hommes. Alors que les mentalités évoluent doucement, le groupe Semin, spécialiste des enduits pour peintres et plâtriers, souhaite valoriser et récompenser ces femmes avec le trophée « les Talentueuses ». L’objectif est de découvrir des parcours inspirants, de valoriser les talents et savoir-faire féminins et de soutenir l’égalité homme/femme. « Ce trophée met à l’honneur de beaux parcours au féminin dans l’univers du bâtiment. Une façon pour nous de les mettre en lumière pour faire bouger les lignes et inciter la nouvelle génération à rejoindre la filière du bâtiment » précise Caroline Semin, directrice générale du groupe.

Six prix sont ouverts aux candidatures : le trophée « Active », pour le parcours d’une femme travaillant dans le secteur du bâtiment ; le trophée « Entrepreneuse », pour une femme qui a relevé le défi de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale ; le trophée « Apprentie », pour une jeune femme qui s’est lancée dans un métier du bâtiment avec passion ; le trophée « Engagée », pour une femme engagée en faveur d’une cause liée à la responsabilité sociétale et/ou environnementale de son entreprise ; le trophée « Expérimentée », pour une femme qui s’épanouit depuis plus de 10 ans dans les métiers du secteur du bâtiment ; le trophée « Influenceuse », pour une femme qui représente les métiers du bâtiment sur les réseaux sociaux, avec au moins 800 followers.

Toutes les femmes travaillant dans le secteur du bâtiment en France métropolitaine peuvent participer. L’inscription se fait directement sur le site dédié, les-talentueuses.semin.com. Les candidatures seront examinées par un jury d’experts représentatifs du secteur et la remise des prix aura lieu le 15 juin 2023, avec à la clé des gains de 500 €.