Sélestat : rénovation de la Commanderie Saint-Jean

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Sélestat procède à des travaux de réhabilitation dans le bâtiment de la Commanderie Saint-Jean.

Depuis l’été 2021, des travaux d’envergure ont débuté dans la ville de Sélestat (Bas-Rhin) afin de rénover la Commanderie Saint-Jean. Ce bâtiment, construit au XVIe siècle, a subi des dégradations et n’a jamais fait l’objet de restauration de grande ampleur depuis les années 1980, alors qu’il abrite plusieurs services de la Ville. Marcel Bauer, le maire de Sélestat, a rappelé qu’il est devenu urgent de s’attaquer à des travaux pour revitaliser ce bâtiment emblématique de la municipalité.

Les travaux, d’un montant de 710 000 euros, consistent à mettre en place des luminaires à LED dans les nouveaux locaux, permettant ainsi de réduire considérablement les coûts liés à la consommation énergétique du bâtiment. Pour faire face aux enjeux d’une rénovation thermique, l’isolation des murs et des plafonds, renforcée par le remplacement des fenêtres et du système de chauffage, sont indispensables. Par ailleurs, l’édifice sera adapté aux normes d’accessibilité avec la mise en place d’un accès pour les personnes à mobilité réduite. Selon Annick Pâquet, la sous-préfète de Sélestat-Erstein, des espaces de travail et de convivialité seront aussi à redéfinir afin de permettre l’utilisation des bâtiments communaux.

Les agents du service urbanisme pourront rejoindre leurs nouveaux locaux au rez-de-chaussée d’ici à quelques semaines. Cependant, les travaux dans les étages se poursuivront jusqu’en septembre pour accueillir les autres services de la Ville dans de meilleures conditions.