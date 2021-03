Sélestat : lancement d’une consultation publique avant la réouverture du Vieux Chemin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Consultation Supprimer Valider Valider

La Ville de Sélestat lance une consultation publique en vue de la réouverture de la circulation sur le Vieux Chemin, entre Châtenois et Sélestat.

Avant de procéder à la réouverture de la liaison entre Châtenois et Sélestat, la Ville de Sélestat (Bas-Rhin) souhaite connaître l’avis des habitants via un formulaire en ligne sur la page d’accueil de son site (www.selestat.fr). Les Sélestadiens peuvent ainsi dire s’ils sont favorables à une circulation réservée uniquement au Transport intercommunal de Sélestat (TIS), aux véhicules de services, aux riverains et aux cyclistes, ou bien à la réouverture totale aux automobilistes.

Le Vieux Chemin, qui relie Châtenois à Sélestat, est interdit, depuis un an, à toute circulation automobile, à la suite de la première phase des travaux liés au contournement de Châtenois. En cours d’achèvement, cette liaison sera disponible vers mi-mars 2021 grâce au recours à une voie souterraine.

Ce projet de contournement de Châtenois entre dans le cadre de la politique de soutien aux mobilités douces de la ville de Sélestat. Il compte préserver cette liaison en mettant en place un bidirectionnel réservé aux cyclistes, ainsi qu’une voie de cinq mètres dédiée aux transports collectifs et aux véhicules de services, comme les ambulances et les sapeurs-pompiers, et aux riverains.

Le but est également de maintenir la quiétude du quartier résidentiel ouest, tout en évitant le passage massif des voitures jusqu’à 3 000 véhicules par jour. Par ailleurs, cette réouverture peut favoriser et fluidifier le transport collectif du TIS, permettant de réduire l’émission de gaz à effet de serre.