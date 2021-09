Sélestat : circulation modifiée dans le cadre des travaux du pôle d’échange multimodal de la gare

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Gare Supprimer Valider Valider

Les chantiers du futur pôle d’échange multimodal de la gare de Sélestat entraînent une modification de circulation au niveau du carrefour de Gaulle.

Les travaux d’aménagement du pôle d’échange de la gare SNCF de Sélestat (Bas-Rhin), dont la première phase a démarré en juin 2020, se poursuivent. Ils portent depuis le 26 août dernier sur trois grandes nouvelles zones, à savoir le pont de l’avenue du Général-de-Gaulle, le parc du château d’eau et le triangle route de Colmar – rue Mentel – avenue de la Liberté. Cette étape du chantier a entraîné une modification de circulation depuis son démarrage. En effet, la circulation des véhicules, des piétons et des cyclistes a été basculée au nord de l’axe de l’avenue de la Liberté et de celle du Général-de-Gaulle. Les voies sud de l’avenue de la Liberté, quant à elles, ne sont accessibles qu’aux mobilités douces.

L’achèvement de l’ensemble des travaux lié à cet aménagement est prévu pour 2022.