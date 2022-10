Seine-St-Denis : le poste source de la rue Ampère à Saint Denis est officiellement opérationnel

Le nouveau poste source (poste électrique du réseau de distribution d'électricité) de la rue Ampère a été inauguré le 21 septembre 2022 à Saint-Denis-Pleyel (Seine-Saint-Denis). La cérémonie a eu lieu en présence de Mathieu Hanotin, le maire de Saint-Denis et président de Plaine Commune, et de Laurent Perrault, le directeur régional d’Ile-de-France. Clémence Choutet, la sous-préfète de Seine-Saint-Denis, et les deux directeurs régionaux d’Ile-de-France Est et Ouest d’Enedis ont aussi assisté à l’événement. Enedis est le principal fournisseur et garant du réseau électrique de tous les sites des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Le poste source d’Ampère est situé en plein cœur du quartier Pleyel. La rénovation et le renforcement de l’installation permettent de fournir une puissance supplémentaire de 70 MV-A par rapport à l’ancien transformateur. Le poste source, dessiné par les architectes marseillais d’ITEA, est composé de trois transformateurs.

Le projet a pour objectif d’assurer l’approvisionnement en électricité pour les JO de Paris 2024. Il vise également à couvrir la consommation électrique du quartier Pleyel. Le coût de cette opération de rénovation s’élève à plus de 25 millions d’euros.