Seine-Saint-Denis : une nouvelle opération de réhabilitation à la cité Gagarine de Romainville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Renouvellement urbain Supprimer Valider Valider

À Romainville (Seine-Saint-Denis), l’opération de transformation de la cité Gagarine se poursuit. La tour A fera l’objet d’une réhabilitation.

La municipalité de Romainville (Seine-Saint-Denis) et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) ont engagé les travaux de réhabilitation de la tour A de la cité Gagarine. Devant s’étaler sur dix-neuf mois, ces travaux viseront à améliorer l’isolation du bâtiment dans son ensemble. L’intérieur et l’extérieur feront aussi l’objet de rénovation, notamment d’une réhabilitation des parties communes ainsi que d’une relocalisation de l’accès. Dans les appartements, des travaux de mise en sécurité seront effectués et les équipements sanitaires vétustes seront remplacés. Par ailleurs, des bureaux destinés au détachement de l’office de l’habitat seront aménagés dans les trois premiers étages.

Le chantier de la tour A fait partie de la phase 1 du programme de rénovation urbaine du quartier Youri-Gagarine. Par la suite, deux autres tours feront également l’objet d’opérations de réhabilitation similaires. L’objectif pour la municipalité et l’Anru est d’harmoniser l’esthétique des bâtiments avec les nouveaux immeubles construits dans le secteur.

La deuxième phase des travaux portera sur la création de nouveaux équipements publics dont un espace dédié à la petite enfance, une salle multisports, un city-stade, un centre social et un tiers-lieu de formation et d’inclusion socioprofessionnel.