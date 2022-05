Seine-Saint-Denis : une nouvelle étape pour le projet de rénovation urbaine du Vieux Saint-Ouen

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), la Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (Mous) lancera l’enquête sociale au cours du mois de juin 2022 dans le cadre du relogement des habitants du Vieux Saint-Ouen.

Le quartier du Vieux Saint-Ouen est situé au nord-ouest de la commune de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Correspondant à la partie la plus ancienne de la ville, il compte plus de 7 000 habitants et s’étend sur 31 hectares. Le secteur se compose de grands ensembles et de petites constructions d’avant-guerre. Se trouvant à proximité de grands projets comme le futur village olympique et paralympique Paris 2024 ou encore la ZAC des Docks, le quartier fait actuellement l’objet de plusieurs hypothèses quant à sa réhabilitation.

Le projet, conçu en 2015, a connu plusieurs étapes, dont la signature de la convention de rénovation urbaine en 2021. Début avril 2022, une permanence a été mise en place pour expliciter la politique de relogement prévue dans le cadre du dispositif Agence nationale de rénovation urbaine (Anru). Courant juin 2022, le relogement entrera dans sa phase concrète avec l’enquête sociale de la Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (Mous). Soulignons que la rénovation urbaine du Vieux Saint-Ouen prévoit la réhabilitation de plus de 900 logements pour un montant de 160 millions d’euros.

Outre la question du relogement, la rénovation urbaine du Vieux Saint-Ouen portera sur l’amélioration générale des espaces publics. Sont évoqués, entre autres, l’élargissement des trottoirs de la rue Saint-Denis, la réfection des voiries, la rénovation du marché et celle des équipements scolaires, sportifs et de la petite enfance.