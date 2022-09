Seine-Saint-Denis : une enveloppe de 300 000 euros pour la rénovation l’église Saint-Louis à Villemomble.

Les aides octroyées aux projets retenus dans le cadre de la cinquième édition du loto du patrimoine ont été dévoilées le 15 septembre 2022. Le montant dédié à la restauration de l’église Saint-Louis de Villemomble, dans le département de la Seine-Saint-Denis, s’élève à 300 000 euros.

Avec cette somme, la municipalité de Villemomble financera une partie des travaux de rénovation de l’église, notamment la réhabilitation de son clocher particulier de 54 mètres de hauteur. Dans le cadre de ce chantier, qui s’étalera sur une période de cinq mois, la municipalité procédera également à la vérification et à la réfection des chéneaux et des gouttières. La restauration des souches de cheminée et la mise en lumière du clocher figurent également parmi les opérations à effectuer.

La rénovation complète de cet édifice communal est chiffrée à environ 1 700 000 euros. En plus de l’aide du loto du patrimoine, elle est également subventionnée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Celle-ci contribuera au financement à hauteur de 40 %.